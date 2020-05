Commisso: “C’è voglia di tornare a giocare. Non possiamo avere due stagioni rovinate. Speriamo che il Governo…”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto a RTV 38 parlando della situazione coronavirus: “La trasparenza è la cosa giusta. Non è giusto fare i nomi, i ragazzi non sapevano di essere malati. Tra pochi giorni saranno ok.Speriamo che alla fine di questa settimana tutti siano pronti per giocare. Prima ci vuole la salute ma c’è la voglia di tornare a giocare. Hanno una grande voglia di ricominciare”

E sul protocollo il Presidente viola ha aggiunto: “Io spero che ci sia, non so quanti casi ci saranno nuovi e ti dico la verità, non si può sapere. Ma vogliamo andare avanti e speriamo che il Governo ce lo faccia fare”

Sulla ripresa dei giocatori malati: “La risposta è che nessuno lo sa di sicuro. Quello che succederà lo sapremo la settimana prossima. Non so se Vlahovic e Pezzella avranno lo stato di livello fisico che avevano due mesi fa”

E sulla prossima stagione: “Non possiamo avere due stagioni rovinate, speriamo che questa situazione arrivi a un punto dove si può riprendere con la vita. Oggi con la salute, poi con la crisi economica. Prima o dopo i soldi finiranno e l’economia deve andare avanti. Speriamo non si rovini l’anno prossimo”