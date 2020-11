Commisso: “Certe persone mi hanno infamato. Sono quelli che sono venuti a chiederci un lavoro e noi non gliel’abbiamo dato”

Il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenuto su Lady Radio, ha rispedito al mittente alcune critiche che ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi: “Certe persone a Firenze mi hanno infamato. Quando dicono che non so niente di calcio, magari questi non sanno che io ho giocato per diversi anni, sono stato invitato per i trials per le Olimpiadi del 72, sono stato capitano della Columbia University. Magari non ne so come Pradè e Antognoni, ma quanti presidenti di calcio hanno giocato a calcio? Queste critiche lo sapete da chi vengono? Da gente che sono venuti a chiederci lavoro e noi non gliel’abbiamo dato”.

