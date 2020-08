Commisso: “Chi ci pronosticava in Serie B spero che si lavi la faccia. Iachini? Non gli dico chi far giocare, sono contento di lui e Pradè”

Il patron della Fiorentina, Commisso parla anche di Daniele Pradè e Beppe Iachini, a Radio Bruno: “Sono molto contento di Pradè, ha fatto un buon lavoro. Su Iachini voglio dire questo: c’è la meritocrazia, ha tutta la mia fiducia. Sono stato molto vicino a lui e ai giocatori durante il Covid, parlavo con tutti loro. Non dico all’allenatore chi deve far giocare e non lo farò mai. Vidi Amrabat in televisione, è stato l’unico che ho chiesto che fosse preso. Vedremo se sarà stato un merito o no da parte mia. C’erano persone che ci pronosticavano in Serie B, spero che si possano lavare la faccia. Come me, quando sbaglio lo dico”.

