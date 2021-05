Commisso: “Chi rappresenta la persona che ha fatto ricorso contro il Viola Park? Speriamo vada tutto bene, altrimenti sì che me ne torno a casa”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla così durante un incontro con la stampa al Viola Park: “Se mi avessero fatto fare quello che avrei voluto sullo stadio spendendo 200-250 milioni, oggi saremmo quasi vicini alla fine. Al Viola Park siamo quasi alla fine. Il mio obiettivo non è fare soldi, chi pensa questo sbaglia”.

Commisso si sofferma poi sul ricorso al Tar: “E’ stato fatto contro il Comune, non contro Rocco. Siamo andati avanti a lavorare perché sappiamo di essere nel giusto. Tutte le parti in causa hanno dato l’ok, mentre il ricorso è stato fatto da una sola persona. Chi rappresenta? Questo non è concepibile. Il sindaco e la regione rappresentano i cittadini, non una singola persona che ha aspettato fino all’ultimo per far il ricorso. Speriamo vada tutto bene, altrimenti sì che me ne torno a casa“.