Commisso chiederà a Chiesa di uscire allo scoperto: Richiesta di chiarimento entro una determinata data

Tra i giocatori nel campionato italiano che hanno un contratto in essere nel giugno 2022, il caso simbolo è quello che riguarda l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, non ha fretta di decidere il suo futuro. Il presidente Commisso, dal canto suo, non vuole fare la guerra con il suo gioiello. Ma chiederà al giocatore e al padre che lo rappresenta di chiarire le proprie intenzioni entro il 30 giugno. Entro quella data, la Fiorentina ha bisogno di sapere se il prossimo anno avrà Federico oppure i soldi che arriveranno dalla sua cessione.