Commisso: “Chiedo rispetto alla Lega, non favori. Nedved irrispettoso, subiamo torti da 3-4 partite”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al TGR Rai: “C’è ancora rabbia per le parole di ieri, nessuno si è scusato con noi. Non è solo un incidente, sarei stato zitto se fosse stato così: sono 3-4 partite che subiamo torti. In caso di simulazione Bentancur sarebbe stato espulso. Le leggi dovrebbero essere uguali per tutti: la Juventus ha dei ricavi per centinaia di milioni, ma anche noi paghiamo gli stessi soldi alla Federazione. Nedved? Non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Chiedo rispetto alla Lega, non favori perché non ne ho bisogno. Non voglio che mi trattino come lo scemo venuto dall’America“.

LEGGI L’ANTICIPAZIONE