Commisso: “Chiesa ha capito le nostro ambizioni. Coccolo i giovani, alla loro età hanno bisogno di un Presidente che sia anche un papà”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato delle sue attenzione ai giovani, ma anche di Federico Chiesa: “Fin dal primo giorno ho chiesto ai giocatori di chiamarmi Rocco. Non ho ancora sgridato nessuno. I giovani sì, li coccolo. Alla loro età hanno bisogno di un presidente che sia anche un papà. Chiesa l’ho riempito di attenzioni quando è venuto in tournée in Usa. Ma coccolo anche Castrovilli, Vlahovic. E con i ragazzi positivi al Covid-19 mi facevo sentire tutti i giorni quando non stavano bene. Chiesa? Penso che Federico abbia capito l’ambizione che abbiamo. Nei prossimi 5 anni punteremo in alto. Vogliamo che la Fiorentina diventi un punto di arrivo, e non più di passaggio, per i calciatori”.

