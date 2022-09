Commisso: “Come avevo già detto in passato, se non aumentano i ricavi qui si vivacchia. Vlahovic? Gli altri lasciano andare a zero, noi abbiamo fatto una cessione fenomenale”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha commentato la cessione di Vlahovic, spiegando tutti i benefici che ha portato alla società. Poi ha spiegato le difficoltà legate ad investire sul Fair Play Finanziario:

“I miei investimenti alla Fiorentina sono stati: 170 per la società, 115 perduti o spesi per il club, 102 per il Viola Park. Il mio sogno sarebbe quello di vincere ogni anno il campionato, ma in concreto se non si alzano i ricavi si vivacchia”.

Poi sulla cessione di Vlahovic: ” Voglio parlare di Vlahovic, un’operazione fenomenale. Pogba, Dybala, Insigne, Belotti, Di Maria ecc tutti questi comprati a zero. Io invece ho venduto per 70 milioni. La realtà è che se non vendevamo Vlahovic eravamo rovinati. Per noi è stato fondamentale per non avere problemi col Fair Play Finanziario”.

E infine: “Quest’anno facciamo 200 milioni di ricavi e ci serve per fare la Conference League. Gli ammortamenti non possono superare il 70% dei ricavi con le regole attuali. In questi due anni abbiamo messo la società in bonus. Pochissime società hanno zero debiti. Milan, Juventus, Roma sono state penalizzate, Rocco invece va in Conference senza penalizzazioni. Bremer a zero, Belotti pure. Io non l’ho fatto. L’Atalanta ci ha messo sei anni per arrivare in Europa, noi solo tre”.