Commisso: “Con la mano destra lavoro per le infrastrutture, con la sinistra per la squadra. La Fiorentina non sarà una Principessa che lotta per salvarsi”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha trattato vari temi di attualità viola: “Stadio? Senza nuova legge sarà un problema. Ma vorrei essere chiaro: lo stadio produce ricavi a lungo termine, non voglio fare i soldi domani. Le infrastrutture servono a stabilizzare nel tempo le società. Questa legge non riguarda solo me, ma tutti gli imprenditori, e i prossimi trent’anni. Datemi tempo. Con la mano destra lavoro per le infrastrutture, con la sinistra lavoro per creare una squadra importante. Non voglio metterci dieci anni per vincere, non aspetto lo stadio. Non voglio fare della Fiorentina la Principessa delle squadre che lottano per salvarsi. Io voglio farne la Principessa delle sette sorelle”.