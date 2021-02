Commisso: “Con me la Fiorentina non rischierà mai il fallimento. Qualcuno in lotta per lo scudetto può dire lo stesso?”

I risultati per ora sono stati insoddisfacenti sotto la gestione Rocco Commisso. Ma il presidente della Fiorentina una promessa la fa. In un’intervista rilasciata a La Nazione ha detto: “Ne farei una che saprei di mantenere, come ho sempre fatto nella mia vita e sul lavoro…con me la Fiorentina avrà sempre una solidità economica che la metterà al riparo da sorprese e non rischierà mai il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della Fiorentina, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possano dire lo stesso”. Stoccatina indirizzata anche verso alcune proprietà di squadre importanti che sono in sofferenza economica.