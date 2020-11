Commisso conferma Iachini: “Una posizione non salda, ma un’altra fiducia incassata”

La Fiorentina ha deciso di proseguire con Giuseppe Iachini, almeno fino alla partita di Parma. Il Presidente Rocco Commisso avrebbe deciso di continuare anche in vista della prossima pausa nazionali. A riportarlo è TuttoMercatoWeb che scrive: “Non una posizione salda, ma comunque un’altra fiducia incassata dall’allenatore che non raccoglie più il sostegno della piazza ma che ha nel presidente viola, un alleato importante per provare a rimettere in piedi una stagione che sembra già essersi complicata più del previsto”.

0 0 vote Article Rating