Commisso continua a preferire Firenze alla Città Metropolitana. Ma al Presidente viola lo “striscione” di Nardella non è piaciuto

Secondo quanto riporta La Repubblica, pare che Rocco Commisso, che pure non l’ha mai adorata, reputi ormai una strada molto plausibile quella di Campi Bisenzio, dove i terreni accanto all’Asmana sono opzionati a 5 milioni: già domani potrebbe dare l’annuncio da New York mentre si apprende che sulla possibile incompatibilità con la nuova pista Toscana Aeroporti è ora impegnata in nuovi approfondimenti. Eppure pare che Rocco continui a preferire la possibilità di investire in città. Non che sia una fase di rapporti splendidi tra Comune e Fiorentina: lo striscione di Nardella non è piaciuto a Rocco e per dare un’idea del clima basti pensare al fatto che la Fiorentina è in ritardo nel pagamento al Comune del canone previsto dalla convenzione d’uso del Franchi, 950 mila euro l’anno, ma Palazzo Vecchio evita qualsiasi commento per non aprire nuovi fronti. Il sindaco Nardella del resto ci vuol provare davvero. Mette sul piatto di Commisso la suggestiva chance di guidare da coprotagonista una rivoluzione urbanistica nei 30 ettari del Campo di Marte. Una nuova ” cittadella dello sport”. Pedonalizzazioni, parcheggi, alberi, riorganizzazione di tutti gli spazi sportivi in concessione.

