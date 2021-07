Commisso: “Crediamo molto in Italiano, la trattativa è stata complicata: decisiva la volontà del tecnico”

Pochi minuti fa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, con un messaggio pubblicato sui canali social del club viola, ha voluto fare il punto in casa viola a partire dall’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Sono a lavoro, sapete che qua in America si lavora sempre. In vacanza ci si va ogni tanto, ma siamo sempre a lavorare. L’arrivo di Italiano? Voglio dare il mio benvenuto a Vincenzo, ieri ho parlato con lui per la prima volta. E’ in vacanza in Sicilia, starà un po’ in vacanza prima di tornare a Firenze per lavorare. Abbiamo parlato pure con lo Spezia, trovando un accordo che andasse bene ad entrambe le società: devo dire che siamo rimasti in buoni rapporti con loro. La trattativa è stata molto complicata, ma il tecnico ha manifestato la forte intenzione di venire da noi. E’ stato un suo forte desiderio quello di entrar a far parte della famiglia viola, questa cosa mi inorgoglisce”.

E poi ha aggiunto: “Dopo che abbiamo deciso di non depositare il contratto di Gattuso abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su un allenatore che ci aveva molto impressionato nel corso di questa stagione: è’ una scelta condivisa con tutti, come tutte le scelte fatte dalla società. Ognuno ha le proprie preferenze, ma alla fine le decisioni sono condivise da tutti: per tutti gli allenatori (Montella, Iachini e Prandelli) è stato così. Abbiamo scelto è un allenatore giovane, vincente, un tecnico che ha un modo di vedere il calcio in cui noi crediamo molto. Un saluto ai partenti? Vorrei dedicare un pensiero a Ribery, Caceres e Borja. A maggio prima di tornare in America avevo salutato tuta la squadra consapevole che alcuni di loro non l’avrei rivisti. Auguro il meglio ai tre ragazzi. Hanno dimostrato di essere uomini veri e professionisti, dando tutto quello che avevano per la squadra, sia in campo che fuori. Voglio salutare anche Rosalen Lopez, una brava persona”.