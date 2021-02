Commisso detta i tempi per il Viola Park: le date del presidente viola per fare fast fast

Venerdì scorso si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli. Ieri, ai canali ufficiali della società gigliata, ha parlato Rocco Commisso, spiegando quali sono le date che ha in mente per la realizzazione del bellissimo Viola Park.

Da settembre 2022? “Spero anche prima, noi vogliamo mettere piede al centro sportivo anche prima di agosto. Ho messo dei paletti dentro il contratto di costruzione del centro sportivo, e certe cose dovranno esser fatte in determinati tempi. Ci saranno edifici che saranno finiti prima, come la Villa e la sede, e confido che siano realizzati addirittura per la primavera del 2022”.

Ha le idee chiare il patron viola, e dalle sue parole si evince chiaramente la voglia di veder realizzato il suo primo obiettivo. In un anno e mezzo è riuscito a concretizzare su carta un grande progetto che sarà motivo di orgoglio per la Fiorentina e per Firenze. Adesso fast fast fast, motto con cui Commisso si era presentato in riva all’Arno. Se i risultati in campo non si sono visti, quelli fuori dal rettangolo verde cominciano a prendere forma, e di questo i fiorentini, tifosi o meno, devono essere orgogliosi.