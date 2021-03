“Commisso deve stare attento agli sconsiglieri in agguato. Prandelli s’è fatto coinvolgere in questa tempesta”

Domanda e risposta. C’è spazio all’interno del Corriere dello Sport-Stadio per le considerazioni dei lettori sulla Fiorentina e per le risposte di Italo Cucci, noto ed esperto giornalista legato alla storica testata sportiva.

Stamani Cucci, analizzando il momento negativo della formazione viola scrive: “Commisso deve stare attento agli…sconsiglieri in agguato, sempre, nella Fiorentina. Oserei dire dai tempi di Baglini, ultimo scudetto, che diffidava anche dei propri consigli. Mi spiace per Cesare Prandelli che s’è fatto coinvolgere in questa tempesta”.