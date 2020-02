Commisso: “Dobbiamo fare meglio per i nostri tifosi. Striscione per Nicchi? Se fanno multe anche per questo non si può più parlare” VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in mixed zone si esprime la sua opinione dopo la gara persa contro l’Atalanta e spende parole anche per Federico Chiesa, l’autore del primo gol della partita, il tifo viola e l’argomento ‘multe’: “Tutti sanno che i tifosi viola sono i numeri uno al mondo. Oggi Chiesa l’ho visto bene, con tanto entusiasmo: gli avevo detto che avrebbe fatto gol. Nulla da dire stavolta sugli arbitri, per questa partita non dico niente sulla classe arbitrale. Voglio solo ringraziare i tifosi per il tifo che hanno fatto. Dobbiamo fare meglio per loro. Striscione contro Nicchi? Se si fanno multe per questo, non si può più parlare… Ora ce la vedremo noi con le multe”. Di seguito il video con le sue parole: