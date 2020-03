Commisso: “Dodici casi di Coronavirus all’interno della Fiorentina. Avevo programmato un viaggio a Firenze ma…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato dall’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, all’interno della trasmissione ‘Common Sense’. Il numero uno viola ha detto: “Un mesa fa siamo stati a Genova, c’ero anch’io con la mia Fiorentina, per giocare contro la Sampdoria. Abbiamo vinto e sono tornato a New York. Sarei dovuto tornare in Italia, ma non mi è stato possibile perché il Paese è diventato l’epicentro del virus. Siamo andati ad Udine, senza giocare, e poi siamo dovuti ritornare là dopo una settimana. La Fiorentina ha avuto 12 casi dei persone con il Coronavirus. Sei di queste sono o sono state in ospedale. Abbiamo avviato una campagna importante di solidarietà per ricavare fondi per gli ospedali per l’acquisto di macchinari, mascherine e altro ancora”.