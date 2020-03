Commisso dona 250.000 a due fondazioni: i dettagli

Già donati 250.000 euro: Rocco Commisso con la Famiglia Viola in campo per “FORZA E CUORE”

125.000 alla Fondazione Careggi e 125.000 alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus

La Fiorentina, nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia legata al COVID-19, compie un piccolo passo per aiutare l’Italia e, in particolare modo l’area metropolitana di Firenze.

Il Club viola ha deciso di lanciare la raccolta fondi “FORZA E CUORE” con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro ed il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe hanno già dato il via nella giornata di oggi, in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano la cifra totale di 250.000 euro.

L’augurio è che tutta la grande Famiglia Viola, dai dirigenti e calciatori, ai dipendenti, gli sponsor, i partner, i tifosi e tutti i nostri amici siano incoraggiati a partecipare a questa campagna lanciata dalla nostra amata Fiorentina.

Le donazioni attraverso GoFoundMe e Violachannel.