“Commisso doveva mandare via Iachini a inizio estate e prendere lì Prandelli. Sennò doveva dire di non essere convinto”

L’ex giocatore e ora procuratore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio parlando del ritorno alla Fiorentina di Cesare Prandelli: “Perché Commisso dice che è l’uomo giusto? Doveva mandare via Iachini a inizio estate e prendere Cesare, che era libero. Non puoi mandarlo via dopo sette partite. Forse doveva dire che non era troppo convinto di Iachini. Lui ha fatto una buona stagione, perché ha salvato la Fiorentina, che era anche a rischio retrocessione. Dopo l’Italia, Prandelli ha fatto Galatasaray, Valencia, Al Nasr, Genoa e ogni volta è andato via. Ha finito di allenare nel 2014”.

0 0 vote Article Rating