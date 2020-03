Commisso è chiamato a fare ancora centro con Chiesa. Si punta verso l’alto per allontanare le corteggiatrici

Federico Chiesa e un punto interrogativo che permane in casa Fiorentina. Su La Gazzetta dello Sport c’è il futuro dell’attaccante viola in primo piano. A Firenze tutti si augurano che Commisso faccia ancora centro: dopo averlo confermato la scorsa estate, c’è la speranza di allungare il suo contratto fino al 2025.

Per farlo, il numero uno viola dovrà portare molto più in alto il suo ingaggio. Sulla ‘rosea’ si parla addirittura di 4,5 milioni di euro. Dal canto suo, il giocatore pare incuriosito da questa prospettiva. Nei piani della Fiorentina è la mossa migliore per tenere a distanza sia Inter e Juventus, le corteggiatrici. Ma sino a quando questo passo non verrà compiuto, è chiaro che le percentuali di una vendita in estate rimarranno alte.