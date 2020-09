Commisso è convinto: Ribery alzerà il livello di tutti i suoi compagni di reparto. Ma sarà davvero possibile arrivare a 40 gol con gli attaccanti?

Franck Ribery più dentro il campo e dentro il gioco e un fantastico regalo per i giovani attaccanti di Rocco. Kouame in amichevole ha segnato pure lui quattro reti sfruttando le invenzioni e i movimenti di Franck. Anche Chiesa è riuscito a segnare il suo primo gol ufficiale sfruttando un colpo di tacco del geniale compagno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quando Commisso pensa a un attacco in grado di realizzare 30-40 reti è perché è convinto che Ribery alzerà il livello di tutti i suoi compagni. Un po’ quello che ha fatto per una vita un altro grande vecchio del calcio mondiale, Ibra. Ma sarà davvero possibile arrivare a 40 gol con gli attaccanti?

