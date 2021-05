Commisso e Della Valle e il passaggio di testimone forse troppo affrettato. L’Inter invece…

L’Inter è fresca campione d’Italia, dopo una stagione in cui i nerazzurri hanno macinato punti senza sosta. Il presidente del club milanese Steven Zhang ha voluto ringraziare tutti per il lavoro svolto ed il traguardo ottenuto. Partendo ovviamente da Conte arrivando fino all’indirizzo dell’ex presidente dell’Inter: “Vorrei ringraziare anche Massimo Moratti, che in questi anni mi ha guidato e supportato dal punto di vista emotivo e psicologico e mi ha aiutato a capire cos’è l’Inter”.

Catapultandoci nel mondo Fiorentina invece, tutto questo non sembra esser mai avvenuto, visto che dall’arrivo di Commisso nell’estate del 2019 ad oggi i rapporti tra le due famiglie sono pari a zero, almeno pubblicamente. Il passaggio di testimone graduale e ponderato avvenuto a Milano non sarà certo l’ingrediente segreto dello scudetto nerazzurro, ma senz’altro i consigli di Moratti hanno aiutato la proprietà cinese nella creazione di un progetto vincente.

Commisso è arrivato a Firenze con molto entusiasmo, ma probabilmente non pienamente consapevole di cosa sia la Fiorentina per Firenze e i fiorentini. Certo è che, col passare del tempo, abbia imparato in fretta, e sulla propria pelle, cos’è la Fiorentina e di che emozioni viva la sua tifoseria. A livello sportivo però questa consapevolezza non sembra ancora esser arrivata. Zhang dalla sua, si è affidato a personaggi esperti del nostro campionato, addetti ai lavori navigati ai quali il numero uno cinese ha dato carta bianca su cui scrivere la storia del suo club. Moratti avrà sicuramente influenzato le parti in causa e ad oggi il passaggio di testimone ha portato gli effetti sperati.

I Della Valle avranno avvertito Commisso su cosa significhi essere il presidente della Fiorentina? La storia dello Stadio indurrebbe a dire di no…