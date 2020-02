Commisso e gli svariati incontri per lo STADIO anche con studi stranieri

Per la questione STADIO, la Fiorentina si sta muovendo a tutto tondo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, Commisso ed il suo staff in questi giorni hanno avuto diversi incontri con studi di architettura internazionali, europei ed extraeuropei, che nelle loro attività hanno realizzato e progettato nuovi stadi. L’obiettivo è raccogliere informazioni da studi di architettura, non necessariamente solo italiani, che hanno questo tipo di competenze. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito.