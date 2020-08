Commisso e la favola italiana con una trama piena di lacune

Arrivato,anzi tornato in Italia poco più di un anno fa, il presidente viola Rocco Commisso si trova ad affrontare un periodo non di certo facile per la gestione della sua Fiorentina. Da una parte la necessità di interventi sul mercato per la prossima stagione, dall’altra lo scontro, ormai frontale, con chi sta frenando i suoi progetti per Centro Sportivo e stadio. Ieri lo ha detto forte e chiaro il numero uno viola: “Senza Centro Sportivo non faccio nemmeno lo stadio“. Sembra comunque che la situazione Bagno a Ripoli sia molto più facile da risolvere rispetto a quella legata al nuovo stadio, ma le parole di Commisso non lasciano spazio ad interpretazioni, anzi. Il rischio di vedere fallire l’intero progetto del magnate americano c’è e se così fosse non sarebbe di certo colpa sua, visto che i soldi sono pronti e a disposizione. Sembrava un anno fa l’inizio di una bellissima favola viola, ma per arrivare a un lieto fine serve colmare ancora tante lacune.

