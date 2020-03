Commisso e la Fiorentina in difficoltà sullo STADIO. Invece Empoli ride: La svolta è vicina e i costi restano invariati

Il discorso stadio si sta facendo ingarbugliato per la Fiorentina, anche se qualcuno si è proposto di ospitare il club viola sul proprio territorio comunale anche nel corso delle ultime ore. Ci sono tanti dubbi che balenano nella testa di Commisso, a cominciare dai terreni della Mercafir che il Comune di Firenze ha messo in vendita tramite bando.

Per una Fiorentina in difficoltà c’è da dire che invece qualcosa si sta sbloccando in casa dei nostri vicini empolesi. Archiviato il discorso Pessina è in via di definizione l’accordo tra l’Empoli e la Techbau, altra ditta costruttrice, per dare il via al restyling del Castellani. La società azzurra dovrebbe aver trovato il nuovo socio, indispensabile, per portare avanti questa operazione. Il costo era e resta sui 29 milioni di euro.