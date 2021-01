Commisso e la tentazione Campi Bisenzio. Lo scoglio da superare ad ogni costo. Ma senza l’OK di Giani e Nardella…

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non parla, almeno per il momento, ma è comunque impegnato sul fronte stadio. Sta studiando scenario e prospettive alla luce anche delle ultime novità arrivate e si sta consultando con tecnici e strateghi prima di andare avanti. L’ipotesi di andare a Campi Bisenzio resta, anche se, si legge su La Repubblica, gli è stato spiegato che non sarebbe affatto fast e che senza l’ok di Giani e Nardella non ci sarebbe la possibilità di portarla in porto.

Su Campi c’è uno scoglio importante da superare: occorre trovare il modo di non interferire con la nuova pista dell’aeroporto. I tecnici del comune della cittadina alle porte di Firenze sembra che abbiano prospettato alla Fiorentina un’ipotesi progettuale diversa che non ostacolerebbe la nuova pista, con lo stadio più spostato verso l’abitato. I terreni in questione sono sempre gli stessi, ovvero quelli opzionati a suo tempo dal proprietario del club viola.

Intanto Autostrade ha aperto alla realizzazione di un nuovo casello con parcheggio scambiatore, ma il nodo viabilità resta. Commisso, sempre secondo la fonte citata, non prenderà comunque alcuna decisione definitiva prima di ripartire per gli Usa.