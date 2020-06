Commisso e la troppa voglia di Fiorentina: ecco il piano B e la partita giusta per tornare a Firenze

Già il Covid lo ha tenuto lontano per molto più tempo di quanto programmato, in più le complicazioni della situazione americana stanno contribuendo a complicare un po’ i piani ma Rocco Commisso ha sempre più voglia di Fiorentina e dei tifosi viola. Ha vissuto da lontano la fase drammatica della pandemia ma anche le vicende intricate legate allo stadio, la manifestazione dei suoi tifosi e la ripresa del campionato. Il patron viola doveva tornare oggi in occasione della sfida con la Lazio ma è stato ulteriormente trattenuto negli Stati Uniti: rientro solo rimandato e secondo La Gazzetta dello Sport, la data utile potrebbe essere quella di metà luglio, quando la Fiorentina sarà di scena a Lecce in una partita fondamentale per la salvezza. Oppure subito dopo, in vista del match del 19 luglio contro il Torino, in programma proprio al “Franchi”, per riabbracciare finalmente la sua squadra.

