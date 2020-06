Commisso e la vera speranza con Chiesa: E se il giocatore manderà un segnale…

Cessione senza sconti, ma anche possibilità di rinnovare il proprio contratto: la situazione dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, deve ancora delinearsi in modo chiaro. Il rapporto tra il presidente Rocco Commisso e il giocatore è ottimo e questo aiuterà tutti a prendere una decisione condivisa.

Su La Repubblica si legge che non va esclusa in maniera definitiva e a priori l’ipotesi rinnovo. Ed è chiaro il fatto che Commisso spera che Federico resti. Le ambizioni del numero uno gigliato sono quelle di costruire una Fiorentina sempre più competitiva in futuro, in grado di lottare per l’Europa. Se il giocatore manderà un segnale potrà iniziare subito la trattativa per rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022.