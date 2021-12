Commisso e la voglia di Fiorentina: Il presidente costretto a partire

Non era al massimo della forma – lo si è saputo dopo – Rocco Commisso quando ha lasciato gli Stati Uniti per raggiungere Firenze. Troppa la voglia di tornare in Italia per seguire da vicino la squadra che sta facendo un inizio di campionato davvero importante.

Come scrive La Nazione, il presidente viola avrebbe voluto essere anche a Bologna per quella che si preannuncia una partita tra le possibili rivelazioni della stagione. Ma da qualche giorno aveva capito che c’era qualcosa che non andava, tanto da lasciare anche prima del tempo la partita della Primavera contro il Milan. A metà della ripresa ha lasciato il ’Bozzi’.Un segnale di un malessere confermato poi successivamente.

Lo staff medico della Fiorentina, infatti, ha diagnosticato a Commisso una polmonite che il presidente viola evidentemente si era portato dietro sin dalla partenza dagli States. Scongiurato però l’ipotesi di aver contratto il Covid-19, considerati gli stretti protocolli vigenti per i viaggi con voli oltreoceano dall’America all’Europa, in generale, e verso l’Italia in particolare.