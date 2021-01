Commisso e la voglia di “Viola Park”: subito la visita a Bagno a Ripoli

Toccata è fuga del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, all’area dove sorgerà il nuovo contro sportivo, a Bagno a Ripoli. Il sopralluogo è stato abbastanza rapido, una quarantina di minuti, per rendersi conto dei progressi fatti dai lavori di restauro della villa, iniziati da alcuni mesi.

Commisso, accompagnato dai tecnici della Dam Costruzioni Generali a cui sono affidati i lavori, è rimasto soddisfatto di come sta procedendo il cantiere.

Il presidente viola tornerà a Bagno a Ripoli nei prossimi giorni per un incontro col sindaco Francesco Casini, oggi non coinvolto nel sopralluogo. La Fiorentina è, infatti, in attesa che gli uffici del Comune le rilascino i “titoli a costruire” (la richiesta è stata presentata il 30 dicembre scorso), ovvero i documenti necessari all’avvio formale dei lavori dei nuovi padiglioni. Questo dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio in modo che nella prima settimana di febbraio ci possa essere la posa della prima pietra.