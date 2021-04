Commisso e le distanze prese da Agnelli: Una video chat per esporre le sue idee (opposte) al numero uno della Juventus

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato tra i protagonisti di una video chat che ha visto alcuni proprietari di club confrontarsi con il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli sul tema della SuperLega.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Commisso ha preso le distanze in maniera molto chiara ed ha espresso le sue idee direttamente ad Agnelli e agli altri presidenti che hanno potuto ascoltarle.

L’imprenditore italoamericano ha chiarito di essere venuto in Italia per offrire il suo contributo all’interno di un calcio fatto di passione, storia e partecipazione attiva dei tifosi: concetti molto diversi rispetto all’evoluzione-videogame concepita dai club fondatori della SuperLega. Agnelli ha preso atto della posizione della Fiorentina prima ancora che tutto il progetto si sgretolasse, come poi rapidamente è successo.