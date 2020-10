Commisso e le parole preoccupanti sullo stadio. Bluff o verità?

“Io voglio solo fare uno stadio nuovo, al posto del Franchi o a Campi Bisenzio. E temo che sarà difficile”. Con queste parole, rilasciate nel corso di un’intervista televisiva su Rtv38, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a trattare un argomento a lui molto caro e sul quale sta puntando molto fin dal suo arrivo a Firenze.

Parole chiare e in parte preoccupanti allo stesso tempo; quando Commisso dice che sarà difficile infatti, non si capisce se bluffi o dica la verità e che tipo di carte abbia in mano (o non abbia in mano) per poter affermare certe cose.

Comunque un piano di massima è già pronto in questo senso. Il numero uno viola dovrebbe recarsi a Roma, al ministero dei beni culturali, per presentare il progetto di un nuovo Franchi, accompagnato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Questo non tra uno o cinque anni, ma a stretto giro di posta. Da questa visita capirà se ci sarà la possibilità o meno di rifare a modo suo lo stadio in piena città. Altrimenti resta Campi Bisenzio come carta di riserva. Ma senza queste due soluzioni…il buio.

“Io non ho problemi di soldi, ma non li butterò mai via. Una cosa è spendere, una investire. Io voglio investire” ripete ancora Commisso. Sarà possibile per lui farlo?