Commisso e l’intenzione di regalare ancora due acquisti. La richiesta fatta dal presidente a Pradè e l’incedibilità di Milenkovic. E contro il Torino abbiamo capito la vera anima della Fiorentina

La dimostrazione c’è stata subito. La Fiorentina è una squadra solida, ostica e non sarà facile da battere per nessuno. Sembra essere già una vera compagine in tutto e per tutto: non di fenomeni, non di campioni assoluti, ma sicuramente un gruppo di ragazzi che non mancano di personalità.

Una squadra che segue il proprio allenatore e che, in questa stagione, potrebbe diventare la scheggia impazzita del campionato. Commisso ha intenzione, in questi ultimi giorni di mercato, di regalare ancora due acquisti. Perché la vittoria con il Torino lo ha entusiasmato, gli ha fatto capire che con poco (o con tanto, dipende dai punti di vista) si può migliorare ancora. Per questo ha chiesto a Pradè di cogliere le occasioni, se ci saranno. Altrimenti rimanderà tutto al prossimo gennaio quando, spera, la sua squadra sia tra le prime sette del campionato.

Adesso l’Inter sarà un vero banco di prova per capire come questa squadra riuscirà ad affrontare una big del campionato. La sensazione è che l’acquisto di Bonaventura, il ritorno dello stesso Biraghi, abbiano portato quei muscoli e quella ‘tenacia’ che mancava un po’ e che Iachini aveva chiesto fin dal primo giorno. Adesso toccherà anche ad Amrabat alzare il tasso tecnico e di furore agonistico. A lui e a Pezzella, altro calciatore che con il Torino mancava ma che può dire ancora tanto in una difesa che, come nel finale della scorsa stagione, sembra concedere davvero poco agli avversari. Forse, soltanto davanti, la Fiorentina mostra ancora le lacune che tutti avevamo messo in evidenza. Ma la speranza è che Kouame, Vlahovic, lo stesso Chiesa, comincino a segnare con regolarità.

Intanto, una cosa sembra confermata, nessun calciatore importante si muoverà da Firenze. Milenkovic per Commisso è incedibile, Chiesa ha dimostrato (seppure con poche giocate) che fa la differenza. Per questo, a meno di clamorose novità, rimarranno tutti. E sarà una Fiorentina ancora più forte. Che magari non si contraddistinguerà per il calcio spettacolo, ma che sarà difficile superare. Per chiunque.