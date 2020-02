Commisso e quel gesto di sportività prima della partita

GENOVA – Dopo il saluto di Joe Barone prima del riscaldamento della Fiorentina sul campo di Marassi, anche il presidente viola Rocco Commisso, poco dopo che la squadra di Iachini era scesa in campo, è andato a prendersi gli applausi da parte dei supporters. Il tycoon americano ha salutato i suoi tifosi mandando baci verso il settore ospiti ma non solo. Commisso ha voluto riservare un cenno di saluto anche ai tifosi della Sampdoria presenti in gradinata sud. Un gran bel gesto di sportività da parte del presidente della Fiorentina prima di rientrare negli States.