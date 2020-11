Commisso e quel silenzio che vale più di mille parole…

In settimana è accaduto praticamente di tutto. Dall’ennesima conferma a tempo di Beppe Iachini, alle riflessioni sul futuro imminente e più a lungo termine. Dai rumors sui sostituti al silenzio assordante di Rocco Commisso. Perché come evidenzia La Repubblica, l’ultima parola spetta sempre al presidente che un po’ a sorpresa, prima della trasferta dell’Olimpico, è tornato negli Stati Uniti e non ha più detto niente. Almeno pubblicamente. Come se questo fosse il momento del silenzio, forse dei ripensamenti. Non sulle sue intenzioni, non sugli investimenti fatti e da fare. Molto più probabilmente proprio su Iachini. Il tecnico confermato dal presidente in prima persona in estate, a sorpresa sul finale della stagione quando si rincorrevano i nomi di De Zerbi, Juric, Di Francesco.

