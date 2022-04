Commisso e quella foto in risposta alle mille voci sul suo conto. Un ritorno a Firenze imminente è molto probabile

Su La Nazione di oggi si torna a parlare della foto diffusa nella giornata di ieri in cui è ‘riapparso’ il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in compagnia del numero uno della FIFA, Gianni Infantino.

Commisso appare sorridente e obiettivamente lontano da chissà quale problema, si legge sul giornale fiorentino, quasi in risposta alle mille voci che girano da mille giorni sulla sua permanenza in America per questioni personali, magari legate a motivi di salute.

Non c’è ancora un riferimento temporale preciso, ma è molto probabile che nel corso del prossimo mese, il proprietario di Mediacom e della squadra viola torni in Italia e quindi sia accanto alla squadra