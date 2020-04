Commisso e quella voglia di cambiare marcia: ora servono i colpi “interni”

Che l’aria era cambiata completamente l’avevamo capito già quest’estate, quando Rocco Commisso si è presentato a Firenze come nuovo presidente della Fiorentina. Il rapporto con la stampa, il modo di fare, la chiarezza: tutto molto diverso dalla precedente società gestita dai Della Valle. Il cambio di marcia ci doveva essere e c’è stato, nonostante sul campo i risultati non siano stati quelli sperati. Ora l’obiettivo è costruire una squadra competitiva per poter puntare all’Europa, come aveva già promesso il numero uno viola. Non ci sarà una rivoluzione, questo era immaginabile e lo avevamo già detto. Arriverà qualche colpo per rinforzare il gruppo già presente, ma i colpi più importanti dovranno arrivare dall’interno. Trattenere a Firenze quelli che sono i giovani talenti viola, a partire da Federico Chiesa. Un aspetto che la gestione Della Valle aveva spesso tralasciato, soprattutto nell’ultimo periodo. Per farlo ser grande progetto, ambizioso e a lungo termine e Commisso sembra avere tutto le carte in regola per seguirlo. Ora la palla passa ai giocatori, perché senza la loro volontà si va da poche parti. E che il “top club” da loro tanto sognato non sia sotto i loro occhi?