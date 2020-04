Commisso e quella volontà di costruire una squadra con giovani di altissimo profilo. Settanta milioni di indizi fanno una prova

Che a Firenze, da un po’ di tempo a questa parte, si respiri un’aria completamente diversa lo ha ribadito, più volte, lo stesso Rocco Commisso. Del resto, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la volontà di costruire una squadra “più forte di quella attuale”, con giovani di primissimo profilo ed esperti capaci di fare la differenza, è chiara a chiunque, specie dopo gli oltre 70 milioni investiti dalla Fiorentina nel mercato di gennaio. Se Commisso in queste ore è in New Jersey, in città è Joe Barone a tenere i rapporti con tutti.