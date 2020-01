Commisso e quelle frecciate tutt’altro che velate a Montella

“Finalmente ho visto una squadra combattiva, dopo due mesi che non mi sono piaciuti per niente” e anche “la squadra è molto cambiata”, fino ad arrivare a: “La squadra con il nuovo allenatore ha più grinta e determinazione e ognuno gioca per l’altro. Ho visto un’altra Fiorentina qui”. Il campionario di frasi pronunciate dal presidente Rocco Commisso è vasto. Certo, sono complimenti fatti al neo tecnico Giuseppe Iachini. Complimenti che però contengono frecciate, nemmeno tanto velate, a chi l’ha preceduto, ovvero quel Vincenzo Montella, esonerato dopo la pesante sconfitta casalinga della squadra contro la Roma.

Parole che fanno riflettere e che implicitamente fanno capire quanto Commisso sia rammaricato e allo stesso tempo convinto di aver fatto un errore, tenendo l’Aeroplanino quest’estate. Tra l’altro contro tutte le previsioni, visto che comunque il finale della scorsa stagione, seppur per vari motivi, era stato davvero tremendo.