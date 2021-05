Commisso e quelle parole prese un po’ troppo alla lettera…

“Dopo Cagliari darò altre risposte a Firenze”. Parole dette dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la vittoria viola contro la Lazio di sabato scorso. Dichiarazioni che hanno generato indubbiamente grandi aspettative tra i giornalisti e i tifosi viola per quello che succederà stasera. Il problema però è uno e uno solo: forse quella frase è stata presa un po’ troppo alla lettera.

Partiamo da un concetto semplice: innanzitutto speriamo proprio di archiviare in qualche modo il discorso salvezza. Premesso questo, Commisso ha parlato di “dopo Cagliari” in senso lato, non necessariamente subito dopo la gara. Potrebbe decidere lo stesso di andare davanti alle telecamere per commentare il match ma, allo stato attuale delle cose non è né già deciso, né scontato che avvenga.

Inoltre, se qualcuno si aspetta che esca già stasera ad esempio il nome del nuovo allenatore, togliamocelo dalla testa. Il presidente viola potrebbe fare un nome solo se questo mister X non fosse impegnato con un’altra squadra in questo finale di stagione per tutta una serie di ragioni di opportunità e regolamentari. Ma siccome la Fiorentina non sta trattando questo tipo di tecnici…alla conclusione ci potete giungere anche da soli.