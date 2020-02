Commisso e quelle parole sul challenge: allora la Fiorentina qualche potere in Lega comincia ad averlo!

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlò il 31 ottobre dalla Rinascente di Firenze (era protagonista di un evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport) e disse: “Se c’è il Var bisogna usarlo, forse è arrivato il momento che gli allenatori abbiano la possibilità di chiedere l’intervento del Var come avviene negli sport americani. L’introduzione del Var è stato un passo avanti, ma ora bisogna farne un altro”. Visto l’annuncio della FIGC di oggi, nell’invitare ad usare il challenge alla FIFA e più tecnologia, si può tranquillamente dire che il patron viola sia stato sicuramente ascoltato (come altri obiettivamente) e che il suo voler dare peso alla Fiorentina in Lega sia assolutamente un qualcosa che sta cominciando a concretizzarsi molto velocemente.