Commisso: “E’ un enorme privilegio ricevere la laurea ad honorem dalla Drake University” FOTO

Oggi la prestigiosa Drake University, università tra le 25 più antiche degli Stati Uniti con sede in Iowa ha annunciato di aver conferito la laurea honoris causa al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Al fondatore e amministratore di Mediacom è stato conferita una laurea ad honorem in Economia Aziendale.

“Mentre altri fornitori di banda larga sono andati via dall’Iowa, Mediacom, sotto la guida di Commisso, ha investito in infrastrutture fondamentali per la vitalità economica del nostro Stato”, ha affermato Marty Martin, presidente della Drake University. “Mediacom ha dimostrato il suo impegno connesso con la dichiarazione ispiratrice della Drake University: rafforzare le comunità che serviamo“.

“Nel 2017, Mediacom ha reso disponibile il servizio Internet da 1 gigabit a oltre 300 comunità in Iowa nell’ambito di un piano di investimento di capitale triennale da 1 miliardo di dollari. Nel 2020, Mediacom ha scelto l’Iowa come luogo per la prima prova sul campo in assoluto per mostrare le velocità multi-gigabit della nuova piattaforma 10G del settore dei cavi”.

“Rocco ha colto al volo l’opportunità di fare un importante investimento nell’infrastruttura delle telecomunicazioni dell’Iowa”, ha affermato Tom Vilsack, Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti ed ex governatore dell’Iowa, in una lettera di raccomandazione al Comitato di Laurea Honoris Causa della Drake University. “Fin dall’inizio, Rocco ha promesso di offrire ai cittadini dell’Iowa servizi uguali o migliori ai residenti delle più grandi aree metropolitane americane, e lo ha fatto per oltre due decenni”.

“Sede di quasi 1.600 dei nostri dipendenti dedicati e di un terzo della nostra fedele base di clienti, l’Iowa è da tempo il fiore all’occhiello delle 22 operazioni della rete statale di Mediacom”, ha affermato il presidente viola Rocco B. Commisso. “È un privilegio straordinario ricevere una laurea honoris causa da Drake, una prestigiosa università che si trova nel cuore della capitale dell’Iowa e la cui amministrazione, facoltà e laureati hanno dato un contributo incommensurabile al progresso economico, educativo e culturale dello stato”.Ecco la foto della stretta di mano tra Commisso e Martin, presidente della Drake University: