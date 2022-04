Commisso e un nuovo contratto per Italiano: Pronti più soldi per un allenatore ambizioso. I discreti rapporti della società viola col suo procuratore. Dentro una clausola rescissoria?

La notizia c’è. Vincenzo Italiano, al termine del campionato, si metterà a sedere con la dirigenza della Fiorentina. La conferma è arrivata dal DG Barone che, giustamente, farà di tutto per blindare uno degli allenatori emergenti più in voga.

D’altronde, il miracolo Fiorentina, porta soprattutto la sua firma dal punto di vista tecnico. Commisso lo sa, per questo proporrà al suo allenatore un rinnovo con aumento meritato dell’ingaggio. Certo, si discuterà sulla possibile clausola rescissoria che l’allenatore anche a La Spezia fece inserire, ma su questo la trattativa sarà portata avanti con il nuovo procuratore (Ramadani) del quale si è detto e scritto tanto, ma che non sembra avere brutti rapporti con la nuova Fiorentina. Anzi.

Certo, Italiano ha ambizione, è sulla cresta dell’onda, ma sa bene che la gavetta non è ancora finita, che è giovane, che Firenze per qualche anno potrebbe diventare la vera opportunità. Una società in crescita, una piazza calda, una squadra che migliorerà anno dopo anno, il Viola Park.

Certo, soprattutto se dovesse essere Europa già al primo tentativo, Italiano chiederà qualcosa di importante per il prossimo mercato. Chiederà una squadra che alzi il proprio tasso tecnico. Per questo ci si metterà a sedere, con la franchezza di sempre, ma con tanti temi sul tavolo. Non soltanto quello del rinnovo, come è giusto che sia.

Prima, però, c’è un mese e mezzo decisivo. Il campionato, la semifinale di Coppa Italia, la voglia di raggiungere l’Europa da una parte o dall’altra. Per terminare una stagione che, comunque finirà, avrà segnato una nuova strada. Quella del rilancio.