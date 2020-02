“Commisso è un presidente che si informa, ci viene a vedere, lo sentiamo vicino anche quando non c’è”

La Fiorentina Women’s sta contendendo lo scudetto alla Juventus anche in questa stagione. E’ questo il binomio, la sfida che ha caratterizzato il calcio femminile nel corso degli ultimi anni. Sei punti di svantaggio possono essere tanti da recuperare, ma le viola ancora ci credono, anche perché c’è empatia tra le giocatrici e la proprietà.

“Venendo da un contesto come quello americano – ha detto Alice Parisi a Tuttosport – ha capito subito come e dove intervenire. Ad esempio ha aperto il centro sportivo anche alla nostra squadra e ora lavoriamo in simbiosi con quella maschile con cui dividiamo lo staff sanitario e il nutrizionista”. Tutto questo in attesa del nuovo centro sportivo che verrà realizzato a Bagno a Ripoli. Inoltre Commisso è un presidente che si informa, viene a vedere le nostre partite, partecipa, lo sentiamo vicino anche quando lui non c’è“.