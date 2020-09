Commisso e un ritorno anche…per i rinnovi! Il Milan tornerà a “stressare” la Fiorentina per Milenkovic?

Per un calciatore come Amrabat che ha scelto Firenze per la sua ambizione, ce ne sono quattro che invece hanno un contratto da rivedere, tra scadenze e obiettivi differenti. Tra questi il capitano, Pezzella. Scadenza 2022 ma volontà di terminare qui la sua carriera ( l’argentino ha 29 anni). Settimana prossima tornerà in Italia il presidente viola Commisso e ripartirà proprio dai rinnovi. Se Pezzella è una priorità ma non desta preoccupazione, sul suo compagno di reparto Milenkovic sono molte le incognite. Scadenza 2022 anche per lui ma con l’agente Ramadani che osserva con grande attenzione. Il Milan potrebbe tornare all’assalto del serbo negli ultimi giorni di mercato. A riportarlo è La Repubblica.

