Commisso: “Ecco cosa farei in caso di Europa viola! Il sogno è Messi, ma il mio vero desiderio è un altro…”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso al Corriere dello Sport-Stadio ha raccontato anche le sue ambizioni: “Se la Fiorentina raggiungesse l’Europa? Inviterei i tifosi al Franchi e poi suonerei per loro l’inno con Pianoforte e fisarmonica. Una volta in Hotel ho fatto uno show con Boateng, Prince ha una voce straordinaria. Chi sogno sul mercato? Messi, è il più forte di tutti. Ma ha costi inarrivabili per noi. Il mio desiderio è un altro. Vorrei che Chiesa, Castrovilli e Vlahovic diventassero bandiere della Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating