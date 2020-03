Commisso fa appassionare tutti e la Fiorentina spopola negli States

Ci sono due tipi di persone. Quelle che fanno le cose e quelle che affermano di averle fatte. Lo scriveva Mark Twain, scrittore che venne definito da William Faulkner come padre della letteratura americana.

America, esattamente la terra da dove arriva Rocco Commisso, il Presidente della Fiorentina che in meno di un anno è riuscito a ri-conquistare Firenze riportando passione, amore e voglia di seguire i colori viola.

La grandezza di quest’uomo, originario di Marina di Gioiosa Ionica, si è vista nel momento più critico dell’intero emisfero. Infatti, Commisso è uno di quelli che le cose le fanno.

Dalla nascita di Mediacom dentro la propria abitazione, fino al trattenere il gioiello Federico Chiesa: il Presidente Commisso quando parla è perché mantiene.

Ecco, appena scoppiata la Pandemia Coronavirus, Rocco Commisso ha fatto un’altra grande cosa. Con la sua Fiorentina ha infatti creato “Forza e Cuore”, una raccolta fondi benefica per aiutare finanziariamente i principali ospedali fiorentini.

L’obiettivo imposto era 500.000 Euro, adesso dopo neanche un mese, siamo già a 743.295 Euro con oltre duemila donatori. Ma la grandezza di Commisso la si vede in queste idee e no, non tanto nelle importanti cifre donate, quanto nell’opera in cui è riuscito.

Infatti, oltre alla grande donazione della Famiglia Commisso di 250.000 Euro, Mr. Rocco è riuscito a far donare addirittura i rivali della sua Mediacom. Dalla Newsmax di Christopher Ruddy fino alla Discovery e la AMC Networks.

Ma poi, una delle donazioni più importanti arrivate è sicuramente quella dell’ex Sindaco di New York, Rudolph Giuliani. Quando mai il Sindaco più famoso nella storia degli Stati Uniti, ex primo cittadino di una delle città più importanti del mondo, si era interessato delle vicende di Firenze e dell’Italia?

La grandezza di Rocco Commisso sta proprio qui. Ovunque egli vada, coinvolge tutti con la sua Fiorentina.