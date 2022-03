La Mediacom, azienda del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha registrato il centesimo trimestre di fila in positivo per quanto riguarda la crescita dei ricavi. Ma gli affari, non vanno male neanche al precedente proprietario della Fiorentina.

Nel 2021 il fatturato del gruppo marchigiano Tod’s, di proprietà di Diego Della Valle, ha sfiorato gli 884 milioni di euro (883,8 milioni), in crescita del 38,7% rispetto al 2020. Sono stati quasi interamente recuperati i livelli registrati prima della pandemia da Covid-19. “I risultati registrati dal nostro gruppo nell’esercizio 2021 – ha spiegato Diego Della Valle – sono stati molto soddisfacenti e superiori alle nostre aspettative”.