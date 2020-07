Commisso fa il padre e non solo con Iachini e Ribery…

È stata una giornata di telefonate quella di ieri per Rocco Commisso. Prima quella con Iachini, poi le rassicurazioni a Ribery dopo il furto subito. Infine anche Marco Benassi. Come scrive il Corriere dello Sport, il Presidente della Fiorentina ha voluto sincerarsi dell’umore del centrocampista gigliato dopo l’infortunio subito a Parma. Un’altra manifestazione di conforto e affetto ad un “figlio”, perché la Fiorentina per Rocco è come una famiglia allargata.

