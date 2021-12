Commisso faccia il Babbo Natale e regali alla squadra altri due giocatori per l’Europa. Questo Gonzalez fa rimpiangere anche Callejon

I veronesi braccano i viola (in maglia rossa) come spasimanti respinti. Ma non è l’amore a guidare la loro corsa, bensì la smania di conquistare il pallone. Obiettivo spesso centrato grazie ad un’aggressività simile a quella della Fiorentina di altre gare, mentre questa volta la squadra di Italiano è apparsa più pasticciona che costruttiva.

Dopo 17 partite da o tutto o nulla, arrivano due pareggi, tutto sommato corretti. La classifica è strameglio rispetto allo scorso anno e in grado di ingolosire (spero) il presidente Commisso. Faccia il Babbo Natale e regali alla squadra, oltre a Ikonè, un altro paio di elementi che permettano già in questa stagione di arrivare all’Europa. Sarebbe una soddisfazione immensa.

Gonzalez– 4 – Irriconoscibile: spento, sempre in ritardo, mai guizzante. La sparo grossa: fa rimpiangere Callejon.

Sottil – 5,5 – Schierato da protagonista, gioca da comparsa.

Castrovilli – 7 – Entra e cambia l’inerzia della gara. Da una sferzata di imprevedibilità alla manovra e, in tuffo come un centravanti, sigla il pareggio.

